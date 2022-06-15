Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Минаева заключили под стражу на срок до 8 августа, сообщили в суде.

Минаев проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему уже предъявлено обвинение, уточнили в суде.

Комментариями следствия и защиты Минаева "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве.

По данным СМИ, расследование, фигурантом которого проходит бывший топ-менеджер "Аэрофлота", связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика.