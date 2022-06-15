Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Директор департамента "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Минаева заключили под стражу на срок до 8 августа, сообщили в суде.

Минаев проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему уже предъявлено обвинение, уточнили в суде.

Комментариями следствия и защиты Минаева "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве.

По данным СМИ, расследование, фигурантом которого проходит бывший топ-менеджер "Аэрофлота", связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика.

Аэрофлот Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Владелец приморской сети общепита "Еда и точка" требует сменить название преемника "Макдоналдс"

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: вторник, 14 июня

Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });