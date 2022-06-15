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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Роспотребнадзор примет дополнительные меры в связи с риском завоза чумы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер в РФ из-за риска завоза в страну чумы.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, дополнительные меры вводятся "в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории РФ, а также завоза на территорию РФ чумы из неблагополучных в эпидемическом отношении стран в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ".

Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе, необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовано внести предложения по актуализации противочумных мероприятий с учетом активности природных очагов чумы, а также возможности ее завоза из неблагополучных стран. Дана рекомендация оценить готовность госпитальной базы к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больного с подозрением на чуму.

Властям регионов поручено определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а руководителям территориальных органов Роспотребнадзора - обеспечить проведение их вакцинации.

Роспотребнадзор
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