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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Крым с июля запустит пассажирские поезда в подконтрольные РФ регионы Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд начнет в тестовом режиме курсировать между Крымом, Херсонской и Запорожской областью с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Задача – запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая буквально с 1 июля. Там три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток", - сказал Аксенов в среду журналистам после посещения пункта пропуска "Армянск".

Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году. Его восстановили после начала спецоперации РФ на Украине.

Аксенов сообщил также, что Крым готов поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ – до 3 млн кубометров в сутки.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.

Крым РФ Украина Херсонская Запорожская область
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