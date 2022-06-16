Новгородский суд приговорил вора в законе Леху Иркутского к 12 годам лишения свободы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд в четверг на выездном заседании в Санкт-Петербурге вынес приговор Алексею Гудыне, известному как Леха Иркутский, сообщила "Интерфаксу" представитель региональной прокуратуры Елена Григорьева.

"Суд признал 48-летнего петербуржца виновным и приговорил его по ст. 210.1 УК (Занятие высшего положения в преступной иерархии) к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей", - сказала Григорьева.

Согласно данным следствия, в 1999 году Гудына приобрел криминальный статус вора в законе путем "коронации" и с тех пор занимал высшее положение в преступной иерархии в Санкт-Петербурге, а также в Новгородской и Ленинградской областях.

Гудына вину не признал. Приговор в силу не вступил.