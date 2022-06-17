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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

В ходе испытательного пуска "Ангары" с "Восточного" в космос выведут спутник "Аист-2Т"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спутник дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" выведут в космос в ходе первого пуска легкой ракеты "Ангара А1.2" с космодрома "Восточный", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года легкой ракеты-носителя "Ангара А.1.2" с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат "Аист-2Т", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

11 апреля Рогозин сообщал, что в ходе первого пуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года будет запущена легкая версия ракеты.

"Первый пуск "Ангары" состоится в ранее намеченные сроки – декабрь 2023 года. Сначала новый стартовый комплекс космодрома Восточный протестирует "Ангара А1.2", затем тяжелая", - сообщил Рогозин в Telegram.

2 марта Рогозин сообщал, что в декабре 2023 года на космодроме пройдет пуск тяжелой версии ракеты – "Ангара-А5".

5 января в госкорпорации сообщали, что первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный в рамках начала летных испытаний должен состояться в 2023 году.

Ранее в понедельник Рогозин сообщил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный пройдет в апреле-июне 2024 года. "Это мы будем делать при первом пуске с Восточного "Ангары-А5". Я думаю, что это произойдет в апреле-июне 2024 года. И только после этого, когда мы убедимся, что все нормально, все штатно, запустим уже настоящий корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем", - сказал Рогозин в интервью "Российской газете".

"Ангара" – семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей – УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 – двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).

В настоящее время на космодроме Восточный идет строительство второй очереди, предназначенной для запуска ракет семейства "Ангара".

Ангара Восточный Аист-2Т Роскосмос
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