Смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась за год на 3,8%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Смертность от онкологических заболеваний в России в 2021 году уменьшилась на 3,8%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"За последние два года почти в 4,5 раза увеличилось число курсов химиотерапии. Мы почти на 8% увеличили количество случаев лечения методами лучевой терапии (...). Конечно же, это отразилось на выживаемости пациентов и снижении показателей смертности - только за последний год от онкологических заболеваний на 3,8% пациентов, мы сохранили жизни", - сказал он в субботу на церемонии открытия новых объектов здравоохранения, которая проходит по видеосвязи с участием президента.

Мурашко добавил, что в РФ за последние годы растет число постановки ранних диагнозов онкозаблеваний, внедрения практики лечения отечественными радиофармпрепаратами, которые, с том числе, используются для лечения пациентов с запущенными стадиями новообразований, и позволяют стабилизировать этих больных.