Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой семь километров

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до семи км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Пепловый шлейф на высоте до семи км над уровнем моря протянулся на 10 км к востоку к от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.