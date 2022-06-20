В Якутии пожарами охвачено около 16 тыс. га леса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 25 лесных пожаров на площади около 16 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Всего в Якутии сегодня действуют 25 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 15,9 тыс. га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожары зафиксированы в Ленском, Мирнинском, Томпонском, Момском, Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском, Горном, Нижнеколымском, Булунском и Нерюнгринском районах.

В тушении задействовано 597 человек и пять единиц техники.

Вылеты самолета-зондировщика Ан-30М приостановлены до начала июля.

Сегодня запланирована работа Ан-26 "Циклон" в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах с последующей базировкой в Мирном.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары.

В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.