ФСБ сообщила о задержании частных сыщиков и налоговиков, собиравших сведения о военных

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ совместно с белорусским Комитетом государственной безопасности пресекла деятельность группы частных сыщиков и сотрудников налоговых органов, незаконно собиравших информацию, в том числе о военнослужащих, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

ФСБ во взаимодействии с СКР и КГБ Белоруссии "пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан", заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, "указанная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности".

Следственным комитетом РФ возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

В ФСБ не уточнили число задержанных лиц и другие подробности спецоперации.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что "в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор" с целью получить незаконное вознаграждение.

"Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности", - сообщила Иванова.

По ее словам, в рамках дела проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственные действия были проведены также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

"В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих соучастников - домашний арест. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала представитель столичного СК.