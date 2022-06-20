Экс-директора "Метроэлектротранса" Казани отправили под домашний арест

Асфана Галявова обвиняется в мошенничестве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани отправил под домашний арест до 15 августа бывшего генерального директора МУП "Метроэлектротранс" Казани Асфана Галявова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он уточнил, что о домашнем аресте для обвиняемого просил следователь.

По словам собеседника агентства, Галявов обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, он в 2019 году похитил средства, полученные в качестве субсидии в рамках национального проекта "Демография".

Галявов с 2004 по 2021 годы возглавлял "Метроэлектротранс" Казани, а с 2021 года стал генеральным директором АО "Таткоммунэнерго".