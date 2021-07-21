Сотрудники "Метроэлектротранса" в Казани признались в майнинге криптовалюты на работе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего главного инженера и 32-летнего директора службы энергохозяйства казанского "Метроэлектротранса", подозреваемых в майнинге криптовалюты с помощью трансформаторной подстанции, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону в среду.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей казанскому "Метроэлектротрансу". "За два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил "Метроэлектротранс"", - говорится в сообщении.

Подозреваемые признали причастность к совершению преступления.