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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Энергоблок №4 Белоярской АЭС отключили для ремонта и загрузки "топлива будущего"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) с 20 июня отключила энергоблок БН-800 (энергоблок №4) от сети для перезагрузки топлива, техобслуживания и профилактического ремонта, говорится в сообщении пресс-службы БАЭС.

"Важнейшим этапом ремонта станет загрузка в реактор БН-800 уран-плутониевого МОКС-топлива, после окончания работ энергоблок будет полностью работать на "топливе будущего", - отмечается в пресс-релизе.

До этого в течение полугода БН-800 работал на 60%-ной загрузке активной зоны МОКС-топливом.

"После нынешней перегрузки впервые в истории мировой атомной энергетики будет обеспечена эксплуатация быстрого реактора полностью на топливе из смеси обедненного урана и плутония", - приводятся в сообщении слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

Среди основных работ, выполняемых в этот планово-предупредительный ремонт энергоблока, – капитальный ремонт с заменой выемной части главного циркуляционного насоса, техобслуживание, средний или текущий ремонт насосов, теплообменников, парогенераторов и турбогенератора.

"Кроме этого, будет проведен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений трубопроводов, испытания системы контроля герметичности оболочек с использованием метрологической сборки", - приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Михаила Рослякова.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС БАЭС Свердловская область
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