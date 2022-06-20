Должники еще полгода не смогут напрямую просить банки о сохранении прожиточного минимума

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Граждане не смогут с 1 июля 2022 года напрямую через банк просить сохранить им средства на счетах в пределах прожиточного минимума при списании в рамках взыскания задолженности. При доработке ко второму чтению законопроекта, который изначально уточнял правила погашения просроченных кредитов, внесена поправка, которая переносит вступление в силу соответствующих норм на 1 января 2023 года.

В соответствии с введенным с 1 февраля 2022 года порядком граждане-должники получили право на сохранение прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. Для этого должнику необходимо обратиться к судебному приставу и сообщить номер своего счета, на котором должны сохраняться средства. После этого банки не вправе производить списание денег в рамках погашения долгов со счета, указанного в постановлении пристава, в пределах прожиточного минимума.

В конце 2021 года Госдума приняла закон об упрощении процедуры сохранения должнику прожиточного минимума. Предполагалось, что с 1 июля 2022 года должники смогут обращаться с соответствующей просьбой напрямую в банки, которые производят списания по исполнительным листам.

Упомянутый законопроект (N 287844-7) правительство внесло в Госдуму еще в 2017 году. Он был принят в первом чтении в феврале 2018 года, а ко второму чтению подготовлен лишь сейчас и полностью изменен. В нем не осталось норм, касающихся правил погашения просроченных долгов.