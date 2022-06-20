Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Должники еще полгода не смогут напрямую просить банки о сохранении прожиточного минимума

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Граждане не смогут с 1 июля 2022 года напрямую через банк просить сохранить им средства на счетах в пределах прожиточного минимума при списании в рамках взыскания задолженности. При доработке ко второму чтению законопроекта, который изначально уточнял правила погашения просроченных кредитов, внесена поправка, которая переносит вступление в силу соответствующих норм на 1 января 2023 года.

В соответствии с введенным с 1 февраля 2022 года порядком граждане-должники получили право на сохранение прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. Для этого должнику необходимо обратиться к судебному приставу и сообщить номер своего счета, на котором должны сохраняться средства. После этого банки не вправе производить списание денег в рамках погашения долгов со счета, указанного в постановлении пристава, в пределах прожиточного минимума.

В конце 2021 года Госдума приняла закон об упрощении процедуры сохранения должнику прожиточного минимума. Предполагалось, что с 1 июля 2022 года должники смогут обращаться с соответствующей просьбой напрямую в банки, которые производят списания по исполнительным листам.

Упомянутый законопроект (N 287844-7) правительство внесло в Госдуму еще в 2017 году. Он был принят в первом чтении в феврале 2018 года, а ко второму чтению подготовлен лишь сейчас и полностью изменен. В нем не осталось норм, касающихся правил погашения просроченных долгов.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура сочла законным и обоснованным запрет Meta в РФ из-за экстремизма

В момент удара по буровым платформам в Черном море на них находились 109 человек

Калининградский губернатор не исключил ответных ограничений на транзит товаров из Литвы

ПМЭФ-2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Глава Крыма сообщил об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза"

В Кремле сочли незаконной приостановку Литвой транзита из РФ в Калининградскую область

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 г. 2,6 тыс. человек

"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Губернатор Брянской области заявил об обстреле поселка Суземка

Губернатор Брянской области заявил об обстреле поселка Суземка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });