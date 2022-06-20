Вологодский журналист осужден на 9 лет по делу об истязании детей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении журналиста Алексея Сизова по делу о домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина признан виновным по пункту "б" части 4 статьи 132 (два эпизода, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших), пункту "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

"Суд, исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, пришел к выводу о виновности Алексея Сизова и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как пояснил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони, Сизова арестовали в 2019 году по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух дочерей. Позже, после заявлений журналистов и обращения омбудсмена, суд смягчил ему меру пресечения, переведя журналиста под домашний арест.

"После развода бывшая жена Сизова вдруг обвинила его в сексуальных действиях в отношении их совместного ребенка и ее ребенка от предыдущих отношений. По опыту девяти лет своей работы на посту уполномоченного скажу, что ко мне приходили десятки уже отсидевших мужчин, которые побывали в подобной ситуации", - добавил он.

Сизова арестовали в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.