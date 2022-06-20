Медики заявили о достаточном запасе вакцин для календаря профилактических прививок

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России есть достаточные переходящие запасы вакцины против пневмококковой инфекции, сообщила директор ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава РФ Елена Максимкина.

"По пневмококковой вакцине здесь у нас, к счастью, есть достаточные переходящие запасы", - сказала Максимкина в понедельник на международной научно-практической конференции "Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения".

По ее словам, в ближайшее время на российский фармацевтический рынок выходит новый производитель, который гарантирует уже в текущем году поставку вакцины по имеющейся цене в объеме 1 млн 100 доз. "С нашими коллегами мы будем вести дальнейший диалог (...). Пациенты будут обеспечены (вакциной), это 100%", - отметила директор центра.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что большая часть препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе от полиомиелита, дифтерии, столбняка в 2022 году уже закуплена. В ведомстве сообщили, что запасов вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в субъектах РФ хватит на 4,5 месяца, и они в случае необходимости могут быть перераспределены в нуждающиеся регионы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в апреле - мае текущего года госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Отмечалось, что производители и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики.