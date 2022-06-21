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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Директора турфирмы на Камчатке приговорили к лишению свободы из-за гибели туриста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор руководителю одной из местных туристических организаций, клиент которой погиб под ледяной глыбой на Вилючинском водопаде, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Директор турфирмы признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что при организации экскурсии к водопаду, находящемуся в горной и лавиноопасной местности, подсудимая не рассказала туристам о возможных рисках, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

Как сообщалось, верхняя ледяная часть популярного у туристов Вилючинского водопада в Елизовском районе Камчатки обрушилась 7 января прошлого года. В тот момент у подножья замерзшего водопада находились десять человек, в том числе туристы из различных тургрупп. На них упали осколки льда. Погиб 40-летний мужчина, различные травмы получили 51-летний мужчина, 55-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального и материального вреда на сумму более 2,3 млн рублей.

Камчатка Вилючинский водопад
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