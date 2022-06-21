На Камчатке полицейского подозревают в избиении пьяного водителя

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело против полицейского, его подозревают в избиении местного жителя, задержанного пьяным за рулем автомобиля, сообщает во вторник Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 19 июня. По данным следствия, сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) во время патрулирования городских улиц заметил автомобиль, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Нарушитель на требование полицейского остановиться не отреагировал, началась погоня, которая завершилась во дворе дома по ул. Виталия Кручины.

"Инспектор ДПС вышел из патрульного автомобиля и нанес водителю не менее четырех ударов (...)", - сказано в сообщении.

Видео инцидента попало в соцсети. На записи мужчина в полицейской форме нецензурно бранится и пинает ногами лежащего на земле человека.

В свою очередь, пресс-служба управления МВД России по региону сообщает, что пьяный водитель во время погони неоднократно создавал угрозу пешеходам, в числе которых была молодая девушка с ребенком в коляске.

В ведомстве обещают дать правовую оценку действиям их сотрудника, "применившего силу при задержании гражданина (...)".

Местные СМИ пишут, что "молодая девушка с ребенком в коляске" - это жена фигуранта дела. Якобы конфликт между сотрудником ДПС и автомобилистом произошел после того, как полицейские загнали нарушителя во двор дома, где живет один из них. Там пьяный водитель едва не сбил супругу полицейского, гулявшую с грудным ребенком в коляске. После этого полицейский и набросился на водителя.

Детали случившегося выясняют следователи.