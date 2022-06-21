В РФ за сутки коронавирус выявили у 2 500 человек

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 2 500 случаев, что второй день подряд становится минимальным значением с апреля 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 2 667 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 167. Количество заболевших за сутки второй день подряд становится минимальным с 13 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,6 тыс. заболевших.

"Количество госпитализаций за сутки составило 1 501 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 139%", - сообщили в оперштабе. Увеличение числа попавших в больницу пациентов произошло в 68 субъектах РФ, снижение - в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ. Накануне сообщалось о госпитализации 626 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, накануне штаб сообщал о 54 умерших.

Выздоровели 3 440 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 403 тыс. 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 577 умерших и 17 млн 828 тыс. 837 выписанных.