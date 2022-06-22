Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела о публичной реабилитации нацизма

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело о публичной реабилитации нацизма в отношении 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами полиции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2020 года и с апреля по сентябрь 2021 года мужчина, используя персональную страницу под вымышленным именем, в различных сообществах социальной сети оставлял под записями других пользователей комментарии с положительной оценкой действий нацисткой армии и отрицал факт победы русских в Великой Отечественной войне.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.