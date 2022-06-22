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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Уральские ученые предложили засаживать загрязненные земли цветами и табаком

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) выяснили, какие растения выживают и растут быстрее в сложных условиях, сообщает пресс-служба вуза.

"Цинния и табак приспосабливаются к меди в почве, они накапливают тяжелый металл в корнях и ограничивают транспорт меди в надземную часть растения: стебель, листья и далее. При этом растения не только выживают в тяжелых условиях, но и растут лучше", - говорится в сообщении.

К таким выводам пришли уральские ученые, проведя эксперименты, результаты которых опубликованы в журнале Horticulturae.

"Мы впервые показали, что цинния может расти на почвах, загрязненных медью, и даже быстрее переходить к цветению, чем в чистых почвах. То есть ее можно использовать для озеленения территорий. Табак, важная сельскохозяйственная культура, полезное удобрение, также адаптировался к длительному воздействию меди и рос сопоставимо с контрольными растениями, несмотря на высокое содержание меди в субстрате", - отмечает сотрудник научной лаборатории "Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем" УрФУ Анастасия Тугбаева.

Так, эксперименты проводились в течение 20, 40 и 60 дней в приближенных к реальным условиях – были воссозданы характерные для региона уровень влажности и температура. Субстраты, которые использовали ученые в экспериментах, могли содержать меди больше, чем почва в Екатеринбурге.

В УрФУ поясняют, что для почв Урала, особенно для Среднего и Южного, характерна высокая концентрация меди. Тяжелые металлы в почве приводят к отчуждению сельскохозяйственных земель, снижению урожайности и продуктивности растений.

Екатеринбург
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