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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

РФ объявила в розыск офицера ВСУ, приказавшего заминировать акваторию Азовского моря в ДНР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет России добился заочного ареста и объявления в розыск командира 91-го подвижного отряда заграждения Вооруженных сил Украины майора Вячеслава Харитоненко, которого российские следователи считают ответственным за минирование акватории Азовского моря.

"Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно)", - сообщает в среду СК РФ.

Харитоненко и его подчиненным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

"Установлено, что по приказу Харитоненко военнослужащие указанного подразделения провели минирование 45 км береговой черты, а также прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе Донецкой народной республики. О выполненных работах местное население не было предупреждено", - заявили в СК.

В результате, отметили в ведомстве, "подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четверо моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук".

"Следователи Следственного комитета установили место дислокации названного подразделения. В ходе осмотра выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство "Амфибия". Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также пять взрывателей к ним", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент установлено местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна. "Допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими", - сообщили в СК.

СКР Украина ДНР
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