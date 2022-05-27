Глава СКР провел в Мариуполе совещание по расследованию преступлений украинских силовиков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в украинский Мариуполь, провел совещание с сотрудниками центрального аппарата ведомства, сообщает в пятницу телеграм-канал СКР.

В сообщении говорится, что речь идет о "выездном оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины".

В ведомстве отметили, что в совещании приняли участие первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев, временно исполняющий обязанности заместителя председателя СКР - руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе Главного следственного управления, а также военных следственных органов.

"Среди приоритетных задач Бастрыкин также назвал необходимость максимально оперативного обмена и проверки значимой следственной информации, должной фиксации преступных деяний уже установленных лиц, всестороннего расследования совершенных ими преступлений для последующего судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

"Следует повысить интенсивность работы по идентификации личностей сдавшихся в плен военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ и боевиков "Азова" в Мариуполе, их должностного положения и проверке на причастность к конкретным преступлениям против мирного населения и нарушениям норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

По данным СКР, глава ведомства отметил, что в Мариуполе "катастрофические разрушения жилых домов, детских и спортивных учреждений и других объектов гражданской инфраструктуры". "Действия украинского режима против своего народа - это тяжелейшая трагедия", - говорится в пресс-релизе.

В СКР сообщили, что Бастрыкин отметил "актуальность вопроса о сроках проведения оценочных строительных и экономических экспертиз, дано поручение в кратчайшие сроки с привлечением криминалистов центрального аппарата и экспертов Судебно-экспертного центра СК России составить план работы в данном направлении".