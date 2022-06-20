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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

СКР направил в прокуратуры ЛНР и ДНР 10 уголовных дел в отношении украинских военных

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственным комитетом России завершено расследование десяти уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, совершавших преступления против мирного населения Донбасса, материалы переданы в прокуратуры республик.

"В соответствии с соглашениями, заключенными между Следственным комитетом РФ и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд", - сообщили в ведомстве в понедельник.

В СКР пояснили, что расследование дел велось в соответствии с нормами национального и международного права, предусматривающими обязанность государств разыскивать и привлекать к ответственности лиц, причастных к нарушению Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов I и II к ним 1977 года, осуществляется расследование преступных действий украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса.

По данным ведомства, среди переданных материалов - уголовное дело в отношении военнослужащего 23 отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри, который в апреле 2022 года, находясь в здании почты Мариуполя, совершил не менее 20 прицельных выстрелов из автомата в прохожих из числа мирных жителей. От полученных ранений два мужчины и две женщины скончались на месте происшествия.

Также для направления в суд передано уголовное дело в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца и Сергея Пилиповича, которые в феврале 2022 года, находясь в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, произвели множественные прицельные выстрелы из автомата в трех мирных жителей. От полученных огнестрельных ранений пострадавшие погибли на месте преступления.

Кроме того, в Генеральную прокуратуру ДНР передано уголовное дело в отношении военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Назария Мороза, который 30 марта 2022 года в Мариуполе произвел множественные прицельные выстрелы из автомата по проезжавшему по улице автомобилю, принадлежавшему мирным жителям. В машине находились семья из трех человек: супруги и их взрослый сын. В результате обстрела женщине получила огнестрельные ранения, от которых она скончалась на месте преступления, один мужчина был ранен, а второму удалось избежать гибели.

"Окончено и передано в Генеральную прокуратуру ДНР уголовное дело в отношении командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) старшего лейтенанта Сергея Палийчука, который в феврале 2022 года неоднократно отдавал подчиненным военнослужащим приказы производить из самоходных артиллерийских орудий "Акация" обстрел жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры. В результате этих преступных действий погиб ребенок, контузию головного мозга получила женщина. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - сообщили в СК.

В Генеральную прокуратуру ЛНР передано уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-3814 Вооруженных сил Украины старшего водителя Руслана Майструка, который в феврале 2022 года с целью минирования автомобильного моста через реку Деркул в населенном пункте Городище ЛНР попытался доставить туда 10 кумулятивных зарядов, содержащих в общей сложности около 500 кг взрывчатых веществ. Подрыв предполагалось осуществить дистанционно во время прохождения по мосту российской военной колонны и гражданского населения. Осуществить задуманное не удалось, поскольку в российское военное командование приняло меры упреждающего характера.

СКР Украина ДНР ЛНР
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