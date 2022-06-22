Путин призвал провести выборы в сентябре достойно

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить должную безопасность при проведении единого дня голосования в сентябре.

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент обсудил вопросы подготовки единого дня голосования.

"Поговорим сегодня о работе по подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие и событие, обеспечить необходимые условия, безопасность", - сказал Путин

Затем глава государства передал слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор служб внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.