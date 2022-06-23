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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Глава Моздока освобожден от должности по требованию прокуратуры

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в незаконном участии в предпринимательской деятельности глава Моздока освобожден от должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии. Именно прокуратура потребовала от главы республики снять мэра с должности.

Отмечается, что в отношении бывшего главы Моздока возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Как отмечается в сообщении, мэр Моздока нарушил установленный законом запрет на занятие предпринимательской деятельностью, вопреки закону он руководил фирмой через доверенное лицо.

В прокуратуре республики сообщили, что муниципалитет заключал с компанией главы города контракты. С января 2018 года по апрель 2020 года компания получила доход свыше 500 тыс. рублей. Также отмечается, что глава города не указал в обязательной декларации доход, полученный от продажи имущества на сумму более 7 млн рублей. Он также занизил сумму дохода от ценных бумаг и дивидендов.

Моздок Северная Осетия
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