Двое детей в Тюменской области поели ягод белены и попали в реанимацию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Двое детей были доставлены в больницу Ишима (Тюменская область) после употребления ягод белены. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По данным ведомства, двое детей, мальчики в возрасте восьми и десяти лет, были доставлены в отделение реанимации накануне вечером.

К утру четверга их состояние стабилизировалось, пациентов перевели в детское соматическое отделение.

Белена – травянистое растение из семейства паслёновых, распространено повсеместно в России. Белена черная (Hyoscyamus niger L.) растет около жилья, на мусорных местах, на огородах, заброшенных полях. Белена белая (Hyoscyamus albus L.) растет на полях, у дорог. Все части растения, включая семена, похожие на семена мака, сильно ядовиты: в белене находятся ядовитые алкалоиды – гиосциамин, гиосцином, атропин. Растение вызывает у человека и животных головокружение, сильное расширение зрачков, гипервозбуждение (движения, речь), высокую температуру, рвоту, непереносимость света, затрудненное дыхание. При отсутствии своевременной квалифицированной помощи отравление может закончиться смертельным исходом.