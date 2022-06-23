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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Пожар возник на заправке в свердловской Талице при заполнении резервуара газом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цистерна на газовой заправке в Талице (Свердловская область) в четверг разгерметизировалась и загорелась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован, ликвидация возгорания продолжается.

Информация о пожаре на улице Песчаной поступила в МЧС в 14:00 по местному времени (12:00 по Москве).

В результате происшествия пострадали двое мужчин, находившихся на заправочной станции, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, другой – в состоянии легкой степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минздрава, министерство направило в Талицу вертолет Медицины катастроф "для возможной перегоспитализации обоих пациентов в ГКБ 40 Екатеринбурга".

Следователи предварительно установили, что пожар возник в ходе заполнения резервуара газом. В связи со случившимся организована проверка.

По предварительным данным, заправку эксплуатирует ООО "Картельгаз".

В ГИБДД по региону журналистам сообщили, что из-за пожара на станции было ограничено движение по некоторым улицам Талицы.

"В настоящий момент экипажи ДПС перекрыли движение от ул.Студенческой до ул.Кирилюка и ул. Васильева в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистов направляют по имеющимся путям объезда", - уточнили в ГИБДД.

Свердловская область Талица
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