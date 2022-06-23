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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

В петербургских магазинах временно не будут продавать алкоголь из-за "Алых парусов"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Запрет на продажу алкоголя в магазинах Санкт-Петербурга начнет действовать с 22:00 четверга и продлится до 11:00 субботы, сообщает пресс-служба администрации губернатора. Это решение принято в связи с проводимым 24 июня в Петербурге праздником выпускников "Алые паруса".

Алкоголь и пиво будут продавать только в кафе, ресторанах, барах

Праздник выпускников состоится в ночь на субботу, 25 июня.

В администрации сослались на городской закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", запрещающий розничную продажу алкоголя в городе в день праздника "Алые паруса".

Исключением является розничная продажа точками общепита алкогольной продукции, а также розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями, владеющими точками общепита.

Петербург Алые паруса
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