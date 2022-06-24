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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

В РФ сочли невозможным проведение консультаций с США по двусторонним "раздражителям"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия считает невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним "раздражителям", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона считает объективно невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним "раздражителям", особенно принимая во внимание, что Вашингтон на практике эти самые "раздражители" только и множит", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что "в последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции".

"С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой - нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны", - отмечает официальный представитель российского МИД.

Так, Захарова подчеркнула: "Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым коллективным Западом, с явной подачи и под диктовку администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон. И словно этого мало - внешне неадекватная, а на деле откровенно провокационная выходка, как справедливо и с возмущением отметила российская общественность, сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве".

"Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее - о грубых и надменных попытках разговаривать с нами "с позиции силы". Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры", - отметила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова США
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