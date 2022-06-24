Песков не знает, сможет ли Путин навестить таежную отшельницу Агафью Лыкову

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не видели письмо, направленное таежной отшельницей Агафьей Лыковой президенту РФ Владимиру Путину с просьбой навестить ее, возможность такой поездки зависит от графика главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президента, я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней, и если будет, то когда. Поэтому точно сказать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности посещения Путиным Лыковой.

Говоря о письме, направленном отшельницей президенту, Песков сообщил, что не видел его. "Я не знаю. Мы вчера это читали тоже в СМИ", - заключил пресс-секретарь президента.

"Она достаточно далеко живет и к ней добираться непросто, насколько я знаю. Знаю, что и местное население иногда ее навещает, справляется о ее здоровье, оказывает помощь. Знаю, что губернатор проявляет заботу", - отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таежная отшельница Агафья Лыкова направила письмо Путину с просьбой навестить ее.

78-летняя Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года в Западных Саянах. Она была найдена геологами в 1978 году. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья.