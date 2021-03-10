Сибирская отшельница Лыкова переехала в новый дом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отшельница Агафья Лыкова, которая всю жизнь - с 40-х годов прошлого века - живет в изоляции в Саянской тайге на территории заповедника "Хакасский", обрела новый дом, сообщили "Интерфаксу" в администрации заповедника.

"Сегодня прошло освящение нового дома, после чего она в него заехала", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, строительство нового дома организовал один из крупных российских бизнесменов.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

По воспоминаниям геологов, нашедших старообрядцев, они словно очутились в XIX веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством.

В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство, уже не употребляется в обыденной речи с XVII века.

В январе 2016 года Лыкова ездила на лечение в Кемеровскую область, после чего вернулась на свою заимку.