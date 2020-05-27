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В Хакасском заповеднике рассказали о молитвах сибирской отшельницы за россиян

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отшельница Агафья Лыкова, которая всю жизнь, с 40-х годов прошлого века, живет в изоляции в Саянской тайге, мало знает о ситуации с COVID-19, но молится за людей, говорится в ответе пресс-службы заповедника "Хакасский" на запрос агентства "Интерфакс" в среду.

"Таежная отшельница не владеет последними новостями по причине отсутствия теле-радиосвязи. Поэтому о ситуации с COVID-19 в мире и регионе, в частности, знает поверхностно. Агафья Карповна всегда тревожится и молится за людей в тяжелые для страны и мира времена", - сообщает пресс-служба.

Последние несколько лет с 76-летней отшельницей по решению Русской православной старообрядческой церкви живет помощник. Последний раз Лыкову навещали 25 мая, ей доставили продукты и медикаменты.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

По воспоминаниям геологов, нашедших старообрядцев, они словно очутились в 19-м веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством.

До этой встречи Агафья никогда не покидала Саянскую тайгу и не общалась с людьми из "мира". Именно поэтому языковая личность старообрядки нетипична и интересна. В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие шесть-семь веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство, не употребляется в обыденной речи с 17-го века.

В январе 2016 года Лыкова ездила на лечение в Кемеровскую область, после чего вернулась на свою заимку.

Агафья Лыкова

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