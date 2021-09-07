Старый дом отшельницы Лыковой пострадал от пожара в Хакасии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в старом доме отшельницы Агафьи Лыковой, которая проживает в заповеднике "Хакасский", сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в старом доме Лыковой, в котором она проживала до переезда в новый. От огня пострадала крыша, но возгорание уже потушили. Никто не пострадал, в том числе ее четыре кошки", - сказал собеседник агентства.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

По воспоминаниям геологов, нашедших старообрядцев, они словно очутились в 19 веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством.

В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство, уже не употребляется в обыденной речи с 17 века.

В январе 2016 года Лыкова ездила на лечение в Кемеровскую область, после чего вернулась на свою заимку.

В марте 2021 года отшельница переехала в новый дом, строительство которого организовал один из крупных российских бизнесменов.