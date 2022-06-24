МВД усилит госконтроль за 40 психоактивными веществами и прекурсорами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В МВД России готовят предложения по усилению государственного контроля за почти 40 видами наркотических веществ, сообщил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Сейчас уже очередное готовится постановление - там порядка 40 наименований (психоактивных веществ и прекурсоров - ИФ)", - сказал Смуров в пятницу на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По словам замначальника, за последние пять лет по инициативе ГУНК издано 17 постановлений правительства РФ, которыми установлены меры государственного контроля в отношении более тысячи психоактивных веществ.

Смуров также сообщил, что более 7,8 тысяч интернет-ресурсов с информацией о наркотиках заблокировано в 2022 году на основании решений МВД РФ.

"За последние пять лет таких решений было порядка 85 тысяч", - сказал он.

По мнению Смурова, необходимо на законодательном уровне установить в РФ уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе в социальных сетях.