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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Медики в Подмосковье опровергли сообщения об отказе отправлять скорую к Шатунову

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Диспетчер скорой не отказывал в направлении бригады к солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, карета прибыла через несколько минут после вызова, сообщает пресс-служба Московской областной станции скорой медицинской помощи.

"В 23:46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуции. Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также опровергла информацию о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к Шатунову.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ и ТГ-каналах, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к пациенту, не соответствует действительности", - отметили в областной станции скорой.

Там пояснили, что звонивший в начале не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы. После получения информации следующий звонок уже с вызовом бригады скорой помощи был осуществлен из Растуновской больницы.

О кончине Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Певец умер от инфаркта.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Известен как солист группы "Ласковый май", его самыми популярными композициями были "Белые розы" и "Седая ночь".

Юрий Шатунов Ласковый май Подмосковье
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