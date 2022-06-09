Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 24 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели.

"Подписал сегодня постановление о продлении "желтого" уровня террористической опасности до 24 июня. Также до 24 июня на территории региона продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Данный режим вводится для усиления работы спецслужб.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.