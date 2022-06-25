Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Прототип марсохода "Розалинд Франклин" для миссии ExoMars Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не верит в возобновление сотрудничества с Европейским космическим агентством (ESA) по запуску космического аппарата ExoMars в 2024 году.

По его словам, на недавней встрече "Роскосмоса" и ESA по проекту ExoMars обсуждалось два варианта - разрыв всех отношений с возвращением имущества друг другу или перенос на пусковое окно 2024 года.

"Я в это не верю. (...) Поэтому думаю, что, скорее всего, надо вести речь прежде всего о том, чтобы они вернули нам наше. А мы уже сами решим, что с этим "нашим" будем делать", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

23 июня в "Роскосмосе" сообщали, что в июле планируется заседание совета стран-участниц ESA, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта ExoMars.

Правящий совет Европейского космического агентства 17 марта признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.

В свою очередь Рогозин заявил, что "Роскосмос" через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.