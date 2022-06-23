Дальнейшая судьба российско-европейского проекта Exomars-2022 прояснится в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждают судьбу совместного проекта Exomars-2022, решение по проекту будет принято после июльского заседания совета стран участниц EКA, сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, в июле планируется "очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта".

"Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято Роскосмосом после получения от ЕКА официальной информации о результатах упомянутого заседания стран-участниц ЕКА", - сообщил "Роскосмос".

15 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что межпланетных миссий Exomars и "Венера-Д" будет отложен на неопределенное время. "Та же миссия Exomars, миссия по Венере - они будут пересмотрены и выполнены в другое время", - сказал он.

Правящий совет Европейского космического агентства 17 марта признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.

В свою очередь Рогозин заявил, что "Роскосмос" через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно. "Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию", - написал Рогозин в телеграм-канале.

20 ноября 2021 года Рогозин заявил, что "Роскосмос" договорился с NASA о совместной миссии по изучению Венеры. 29 ноября он допустил, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае Россия запустит венерианскую станцию самостоятельно. По оценке гендиректора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, отказ американцев от участия в проекте увеличит затраты российской стороны.

Ранее замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев заявил, что для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей. Кораблев отмечал, что для запуска миссии в 2029 году финансирование опытно-конструкторской разработки должно было начаться в 2019-2020 годах.