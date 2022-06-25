Визовые центры Греции с 27 июня приостановят прием документов на визы у россиян

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Визовые центры Греции в России с понедельника приостанавливают прием документов на визы на неопределенный срок, сообщается на сайте центра.

"По техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок. Заявители имеющие запись в визовые центры начиная с 27 июня могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно.

Как уточняет Ассоциация туроператоров России (АТОР), причиной приостановки работы стало обновление системы визового центра.

"По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится, - сообщает АТОР. - Возможно, более точная информация появится в начале следующей недели - 27-28 июня".