Пять человек погибли в результате ДТП в Самарской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства гибели пятерых человек в ДТП в селе Камышла в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУВД.

"ДТП произошло в ночь на воскресенье. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. В результате столкновения машина загорелась. Водитель и четыре пассажира погибли на месте до приезда спасателей и полиции", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре по Самарской области, по предварительной информации, водитель автомобиля в момент ДТП был в нетрезвом состоянии.

По данному факту ведомство начало проверку.