В России за сутки COVID-19 выявили у 3 004 человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 004 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 072 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

В больницы попали 628 человек, что на 45,5% меньше по сравнению с прошлыми сутками. Увеличение количества госпитализированных произошло в 12 субъектах РФ, снижение - в 63 регионах. Ситуация осталась без изменений в 10 регионах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 55 человек, накануне штаб сообщал о 61 умершем.

Выздоровели за сутки 2 713 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 418 тыс. 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 380 890 умерших и 17 млн 845 тыс. 513 выписанных.