В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии пострадали 12 человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Двенадцать человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава России.

"В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших - все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что семь пострадавших, в том числе четверо детей получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов.

По данным СМИ, столкновение рейсового микроавтобуса Fiat Ducato с грузовиком Mitsubishi Fuso произошло утром в воскресенье на 587-м километре федеральной трассы Р-258, недалеко от села Хонхолой.