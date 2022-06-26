Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии пострадали 12 человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Двенадцать человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава России.

"В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших - все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что семь пострадавших, в том числе четверо детей получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов.

По данным СМИ, столкновение рейсового микроавтобуса Fiat Ducato с грузовиком Mitsubishi Fuso произошло утром в воскресенье на 587-м километре федеральной трассы Р-258, недалеко от села Хонхолой.

Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российское судно загорелось в Японском море

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Что произошло за день: суббота, 25 июня

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об ударе по заводу в Константиновке в Донбассе

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Двое уроженцев Чечни получили по 15 лет колонии за нападение на военнослужащих в 1999 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });