Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право идти на службу по контракту

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие юношам, получившим среднее общее образование, заключать контракты на военную службу сразу, а не после 3-х месяцев срочной службы, как в настоящее время.

Согласно законодательной базе палаты парламента РФ, комитет по обороне рекомендовал принять поправки, инициированные председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Одна из поправок указывает, что граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии РФ могут служить по контракту.

Вместе с тем, Картаполов предлагает законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

Таким образом, после принятия законопроекта контрактников смогут отправлять на вооруженные конфликты только после четырех месяцев службы.

Поправки внесены к законопроекту 11599-8, который ранее был принят в первом чтении и внесен в Думу еще в ноябре 2011 года.

Законопроект рассмотрят во втором, и вероятно, сразу в третьем, окончательном чтении 28 июня.

Еще одна поправка предусматривает, что с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ в порядке, определяемом руководителем СВР либо если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров.