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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Посол РФ сообщил о росте в десятки раз объема поставок российских энергоресурсов в Индию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

"Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но тем не менее сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил важность того факта, что правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых, "не перекладывая премию роста цен на энергоресурсы на конечных потребителей".

При этом посол назвал "хорошими" перспективы поставок российских энергоресурсов в Индию.

По его словам, вопросы взаиморасчетов и логистики в двусторонней торговле решаются с индийской стороной, "рассматриваются варианты расчетов в национальных валютах, в твердых валютах".

Индия Россия нефть газ
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