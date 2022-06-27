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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Число подпавших под санкции РФ граждан Канады превысило 700 человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия закрыла въезд еще для 43 канадских граждан, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В ответ на введенные в мае властями Канады очередные санкции против руководящего состава российских компаний и членов их семей на постоянной основе закрывается въезд в Россию для 43 канадских граждан. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, под санкциями РФ теперь находится 701 гражданин Канады.

В мае сообщалось, что Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в страну из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

В частности, ограничения были введены в отношении главы РЖД Олега Белозерова, экс-главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина и его сына автогонщика Никиты Мазепина, предпринимателя Александра Лебедева, бизнесмена Фархада Ахмедова и предпринимателя Давида Давидовича.

МИД РФ Канада
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