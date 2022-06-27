Wildberries планирует перейти на ежедневные выплаты зарплат

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил новый платежный сервис для менеджеров ПВЗ (пунктов выдачи заказов), который позволит значительно увеличить периодичность выплат зарплат.

В ближайшее время компания перейдет на еженедельные выплаты менеджерам ПВЗ, в среднесрочной перспективе - на ежедневные, говорится в сообщении Wildberries. Изменения также затронут специалистов логистических комплексов - сборщиков заказов, приемщиков товаров и др.

"Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Новой сервис также позволит пользователям управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств и тратами в интернет-магазине - в будущем этот процесс станет бесшовным, позволит совершать покупки без использования банковской карты и получать моментальные начисления за возвраты товаров.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей (с НДС).