КТК возобновит эксплуатацию еще одного нефтеналивного причального устройства 1 июля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) 1 июля возобновит эксплуатацию выносного причального устройства №2, остановленного для проведения обследования акватории морского терминала КТК на наличие взрывоопасных предметов (ВОП), сообщает консорциум.

"В настоящее время продолжается обследование морского дна в районе ВПУ-1, эксплуатация ВПУ-1 приостановлена до 5 июля 2022 года. (...) Эксплуатация ВПУ-2 будет возобновлена с 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении КТК.

Отмечается, что ВПУ-3 по-прежнему работает в штатном режиме, что позволяет выполнять заявки грузоотправителей в соответствии с текущим графиком.

Как сообщалось, в понедельник в ходе обследования акватории морского терминала КТК на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) вблизи выносного причального устройства №2 (ВПУ-2) был найден глубоководный минный защитник "Фугас" времен ВОВ. В связи с этим администрация Новороссийска ввела режим ЧС до момента уничтожения ВОП. При этом ВПУ-3 не попадает в зону действия ЧС и продолжает работу в штатном режиме.

В среду утром в администрации Новороссийска "Интерфаксу" сообщили, что МЧС России успешно уничтожило обнаруженный у ВПУ-2 "Фугас".

Плановое дообследование в акватории проводится с 15 июня и будет окончено к 5 июля. Оно является обязательным элементом подготовительных работ к выполнению программы планово-предупредительных ремонтов на терминале КТК.