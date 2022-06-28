В Думе отложили рассмотрение поправок о службе по контракту для выпускников

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Принятие законодательных поправок, предусматривающих для выпускников школ возможность служить по контракту, не имеет острой необходимости, поэтому их рассмотрение отложено, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Этот законопроект отложен, мы пока не видим острой необходимости в его принятии", - сказал Картаполов "Интерфаксу" во вторник.

"Дальше будем смотреть, как будет развиваться обстановка", - добавил глава комитета Госдумы.

"Если потребуется, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Тема сложная, но она и важная для страны, в том числе", - сказал Картаполов, который был инициатором упомянутых поправок.

Согласно законодательной базе палаты парламента РФ, одна из поправок указывает, что граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы России, войска национальной гвардии, могут служить по контракту.

Вместе с тем Картаполов предложил законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Таким образом, после принятия законопроекта контрактников смогут отправлять в горячие точки только после четырех месяцев службы.

Поправки внесены к законопроекту 11599-8, который ранее был принят в первом чтении и внесен в Думу еще в ноябре 2011 года. Законопроект рассмотрят во втором, и вероятно, сразу в третьем, окончательном чтении 28 июня.

Еще одна поправка предусматривает, что с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ в порядке, определяемом руководителем СВР либо если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров.