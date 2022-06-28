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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Госдума ратифицировала договор о пенсиях с Таджикистаном

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник ратифицировала Договор между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Договор подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.

Договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.

Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Таджикистана, а также членов их семей. В предмет Договора входят все виды страховых пенсий, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии (назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан на территории Российской Федерации), социальное пособие на погребение (выплачивает та сторона, на территории которой осуществлено погребение).

В случае переезда застрахованного лица на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенной пенсии по его выбору будет продолжать осуществляться стороной, ее назначившей, либо на территории этой стороны, либо переводиться на территорию другой стороны.

Порядок обращения за назначением пенсии и порядок выплаты пенсии будут определены административным соглашением по применению Договора.

В РФ при определении права на страховую пенсию по старости в случае суммирования страхового стажа величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на ее территории, а также на территории бывшей РСФСР.

В случае если согласно законодательству РФ право на страховую пенсию по старости в связи с отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента не возникает, в соответствии с Договором будет применяться величина индивидуального пенсионного коэффициента равная единице за один год стажа работы, приобретенного на территории Таджикистана (в том числе Таджикской ССР), а также на территории третьих государств, с которыми у РФ заключен международный договор о социальном обеспечении (пенсионном страховании).

Если продолжительность страхового стажа на территории Российской Федерации и на территории бывшей РСФСР составляет менее требуемой продолжительности страхового стажа для определения права на страховую пенсию, то размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и увеличения повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, будет устанавливаться пропорционально отношению фактической продолжительности страхового стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР, к требуемой продолжительности страхового стажа для определения права на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ.

Пенсии, установленные до вступления в силу Договора, сохраняются и не пересматриваются за исключением социальной (федеральной или региональной) доплаты к пенсии в РФ, а также в случае переезда застрахованного лица, пенсия которому назначена на основании Соглашения 1992 года на постоянное место жительства с территории одной стороны на территорию другой стороны либо в третье государство.

Госдума Таджикистан
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