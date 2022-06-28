Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В МИД РФ посоветовали россиянам не ездить в Эстонию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Эстонию, заявили во вторник в МИД РФ.

"Налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и т.д. В свою очередь вывозить в Россию наряду с так называемыми стратегическими товарами (тепловизоры, дроны) запрещено сумки, обувь, электронику и др., стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты. Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок - до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам" МИД РФ рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну, заявили на Смоленской площади.

МИД РФ Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире

Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире

Путин утвердил 8 июля днем семьи, любви и верности

Путин утвердил 8 июля днем семьи, любви и верности

Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста за неповиновение полиции

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД

В Совете по правам человека сообщили о взломе своего сайта

Сервис Airbnb оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Песков счел исчерпывающим комментарий Минобороны РФ по ситуации в украинском Кременчуге

Pinterest оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });